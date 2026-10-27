Aclaran futuro de María José Quintanilla en "Dale Play" de Mega

Tras su sorpresiva salida de la conducción de "Dale Play", se aclaró el presente laboral de María José Quintanilla en Mega y su continuidad en el programa.

En la emisión del pasado viernes, la cantante comunicó su decisión de dejar la conducción, que quedó en manos de Joaquín Méndez como reemplazante.

Ante las dudas sobre su continuidad en la estación de Vicuña Mackenna, se precisó que su salida es temporal debido a otros compromisos personales y musicales, como sus presentaciones en el Santander Arena (exMovistar Arena).

Incluso, según lo informado por La Cuarta, su ausencia será acotada, tanto así que volverá a aparecer este miércoles en "Dale Play". Se trata de una pausa puntual por sus otros compromisos, incluyendo algunos episodios de "Coliseo" que no conducirá.

"Ha sido un transitar tan bonito que solo tengo palabras de agradecimientos, yo soy muy de revisar el camino y entender que uno no hace este trayecto sola, es imposible", dijo Quintanilla al ser consultada por "Alfombra Roja" (Canal 13) sobre su sorpresiva salida, reconociendo estar "feliz no más, estoy con el corazón llenito y con la mente tranquila".

Su ausencia de las pantallas será esporádica, entrando y saliendo del espacio por al menos dos semanas. Una vez que cumpla sus otros compromisos, se espera que retome la conducción en "Dale Play" de forma habitual.