Mega confirma a Claudio Palma y a Iván Zamorano camino al Mundial 2030

Mega confirmó que Claudio Palma será la voz oficial del camino de la Selección Chilena rumbo al Mundial de Fútbol de 2030.

El canal se adjudicó los encuentros de la próxima fase clasificatoria y tendrá a Palma, quien ha relatado los encuentros de Chile desde mediados de la década del 2000.

A su lado estará el exfutbolista Iván Zamorano, quien debutará como comentarista deportivo en la televisión chilena tras su trabajo en cadenas como Telemundo y Univisión.

El equipo deportivo de Mega para estas transmisiones lo completarán los periodistas Rodrigo Sepúlveda y Gustavo Huerta.

Se espera que los partidos de la clasificatoria comiencen en marzo de 2027, aunque la FIFA aún no ha revelado el calendario oficial de encuentros.