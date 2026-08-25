Remezón en CHV: Claudio Palma cambia de casa televisiva tras ocho años

El relator deportivo Claudio Palma dejará Chilevisión después de ocho años ligado a la señal, incorporándose a otro canal por los próximos cuatro años.

Según consignó El Filtrador, el comunicador llegó a un acuerdo con Mega para sumarse a su proyecto deportivo, que tendrá los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Chilena.

El arribo de Palma a la estación privada se da luego de varias semanas de especulaciones sobre su futuro televisivo, en las que también se mencionó la posibilidad de no moverse de su ahora excasa televisiva.

El nuevo desafío de Claudio Palma

Con su llegada a Mega, el comunicador se convertirá además en el relator mejor pagado de la televisión chilena, señaló el citado medio.

En concreto, tendrá como principal desafío las transmisiones de La Roja durante el próximo proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2030, además de los distintos compromisos que dispute el combinado nacional, en el marco de la nueva apuesta deportiva de la señal.

Así, Palma cierra una etapa de ocho años en Chilevisión, canal al que llegó en 2018 y donde se consolidó como una de las principales voces de las transmisiones de fútbol en televisión abierta.