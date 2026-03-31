"Misión cumplida": JC Rodríguez vivió emotiva despedida en su último día en CHV

Una emotiva despedida vivió el animador Julio César Rodríguez, quien dejó Chilevisión este martes.

Durante el matinal "Contigo en la mañana", el equipo se tomó la última hora para despedir al periodista, que estuvo 7 años -de los 13 años en el canal- en la conducción del programa.

"Hemos tratado de estar a la altura del equipo, de no defraudar a mis compañeros, de estar a la altura de lo que todos hacen", partió diciendo entre lágrimas el comunicador.

Bajo esta línea, el rostro televisivo, que también deja el cargo de director de programación, añadió que al presentar el trabajo de sus compañeros "lo hago de la mejor forma, de la más consciente y de la forma más cariñosa porque son muchos años de trabajo acá".

"Misión cumplida"

Tras ver un recopilatorio de sus mejores momentos y escuchar las palabras del equipo del espacio matutino, un emocionado Rodríguez volvió a tomar la palabra para agradecer a los ejecutivos y productores, quienes le permitieron desarrollar otros proyectos en el canal.

"He aprendido a ser distinto, a ser mejor, logré entender que había brillado y que ahora tienen que brillar los demás. Desde hace año y medio no he querido ser protagonista, quiero que todos brillen, desde los noteros hasta mis compañeros en la conducción", aseguró.

"Siempre he pensado que todo lo que hacemos en la vida es para que nos quieran, y yo he trabajado acá para que ustedes me quieran y creo que la misión está cumplida", cerró el comunicador.