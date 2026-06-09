"No tengo que ver con este Sin Filtros": Felipe Bianchi deja la conducción del programa

A solo una semana de su llegada, Felipe Bianchi señaló que no será el animador permanente de "Sin Filtros".

En el episodio de este lunes, el periodista se tomó unos minutos para aclarar que su paso por el programa -que ocurre tras la polémica salida de Gonzalo Feito- tiene fecha de expiración.

"Cuando yo aparecí el lunes pasado acá, a muchos les cargó. Lo respeto, usted puede tener la opinión que quiera, pero yo cumplo un rol periodístico y fueron mis amigos quienes me llamaron y me pidieron que los apañara", partió contando.

Bajo esta línea, el comunicador afirmó que, hace una semana, "me dijeron 'estamos en un problemas, necesitamos que nos banques, no tenemos conductor, nos dejó botados el conductor con contrato vigente, ven para acá'. Y yo lo dije el lunes pasado, estoy acá para practicar un poco de gimnasia, porque la próxima semana viene el Mundial y Sin Filtros Sports va a hacer un especial y yo mañana dejo este rol, dejo este cargo".

"Yo no tengo que ver con este Sin Filtros político. Me encanta, no soy parte de la comunidad, pero me encanta. Y los aplaudo y los felicito, pero vine a apañar a mis amigos", declaró.

¿Quién animará "Sin Filtros"?

Posteriormente, el comunicador reveló que, una vez que vuelva al área deportiva este miércoles, será sucedido de forma "interina" por una mujer.

"Este miércoles, interinamente, Bárbara Rebolledo va a asumir el rol que ya asumió una vez. Interino", mencionó.

De todas formas, Bianchi insistió en que durante "los próximos días la comunidad va a saber quién es el nuevo conductor o conductora de este programa. Este programa no depende de una persona, hay 50 personas que trabajan y viven de este programa".