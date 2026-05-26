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Tópicos: Magazine | Televisión

"Only Friends" suma a reconocida actriz a su panel y confirma retorno de Paty Maldonado a Mega

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Maldonado salió del canal en 2019.
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El programa "Only Friends" de Mega anunció la incorporación de un nuevo miembro a su panel.

Se trata de la actriz Ingrid Cruz, quien hará una pausa en su trabajo en el área dramática del canal para ser parte del espacio animado por Tonka Tomicic y José Antonio Neme.

"Conozco mucha gente de este equipo y es maravillosa, estoy muy emocionada por comenzar este desafío en el que voy a ser tal cual soy: desordenada, me río fuerte y se me escapan las tallas", adelantó Cruz.

Vuelve Paty Maldonado

En paralelo el programa informó que Patricia Maldonado volverá a la pantalla de Mega y que oficiará como invitada en su próximo episodio de este sábado 30 de mayo.

Maldonado salió de Mega en 2019 debido a sus reivindicaciones a la dictadura de Pinochet en el contexto del estallido social de aquel año.

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