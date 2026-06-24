Pablo Morales, exdirector del Festival de Viña, llega a Canal 13 en importante rol

El periodista Pablo Morales, conocido por su trabajo en el Festival de Viña del Mar en la época de Chilevisión, confirmó su retorno a la televisión con una importante labor en Canal 13.

A través de un comunicado el canal anunció a Morales como su nuevo Director de Contenidos y Programación, cuya misión será "encabezar la estrategia de contenidos multiplataformas, elaborar la programación con un enfoque integral y consolidar nuestra línea editorial".

"Anteriormente, se ha desempeñado en roles de alta dirección, incluyendo los de Productor Ejecutivo, Subdirector de Programación y Director de Contenidos y Producción tanto en Chilevisión como en Canal 13", destacó la señal.

Morales se hizo conocido públicamente cuando trabajó en Chilevisión como director general del Festival de Viña, época en la que estuvo casado con la animadora Eva Gómez.