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Pancha Merino se salió de libreto con atrevida paya: "Voy a brindar por..."
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Autor: Redacción Cooperativa
La actriz y opinóloga se hizo viral por una rima sin censura.
La actriz y opinóloga se hizo viral por una rima sin censura.
La opinóloga Pancha Merino se hizo viral tras protagonizar una salida de libreto en "Tal Cual" (TV+).
En medio del programa, donde comparte con José Miguel Viñuela y Patricia Maldonado, la también actriz aprovechó para lanzar una particular paya.
"Voy a brindar por el pico del pato, también por el pico de la tetera", partió diciendo.
Bajo esta línea, la protagonista de "Adrenalina" añadió: "Mejor voy a brindar por todos los picos de mar a cordillera. Puta que es rico el pico (sic)", remató.
Tras estallar en risas, Viñuela le dijo a Merino: "Te fuiste al chancho po Pancha".