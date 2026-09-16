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Tópicos: Magazine | Televisión

Pancha Merino se salió de libreto con atrevida paya: "Voy a brindar por..."

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz y opinóloga se hizo viral por una rima sin censura.

Pancha Merino se salió de libreto con atrevida paya:
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La opinóloga Pancha Merino se hizo viral tras protagonizar una salida de libreto en "Tal Cual" (TV+).

En medio del programa, donde comparte con José Miguel Viñuela y Patricia Maldonado, la también actriz aprovechó para lanzar una particular paya.

"Voy a brindar por el pico del pato, también por el pico de la tetera", partió diciendo.

Bajo esta línea, la protagonista de "Adrenalina" añadió: "Mejor voy a brindar por todos los picos de mar a cordillera. Puta que es rico el pico (sic)", remató.

Tras estallar en risas, Viñuela le dijo a Merino: "Te fuiste al chancho po Pancha".

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