Participante de "Fiebre de Canto" sorprende con enigmático mensaje: "Me retiro"

Una participante de "Fiebre de Canto" envió un críptico mensaje en el que asegura que renuncia al nuevo programa de Chilevisión antes de su estreno.

En sus redes sociales, la exchica reality Fanny Cuevas aseguró que "hoy el odio canta más fuerte que yo, así que me retiro".

"No me voy porque no pueda, me voy porque no quiero normalizar la crueldad. Me voy para recordarnos algo: las palabras también cantan y pueden sanar o matar. El arte no se construye con odio. Cuida lo que dices. Alguien lo está sintiendo. Me retiro no por miedo, sino por dignidad", agregó Cuevas.

Posteriormente publicó otra storie en Instagram donde señalaba que "entre mujeres no nos destruimos. Nos cuidamos. Las palabras también matan".

Por ahora se desconoce si Fanny Cuevas finalmente cancelará su participación en "Fiebre de Canto" o si sólo se trata de generar ambiente polémico antes del debut del programa.

"Fiebre de Canto" se estrenará en Chilevisión este domingo 16 de agosto.