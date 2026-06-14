Pancho Saavedra reveló que se sometió a implante capilar: "Me estaba afectando el autoestima"

Pancho Saavedra confirmó que se sometió a un implante capilar debido a una gran pérdida de cabello provocada por el estrés.

Todo comenzó cuando, hace dos años y medio, un profesional de la Universidad de los Andes le confirmó al animador algo que temía: en su cabeza ya se manifestaba el fenómeno conocido como "pelada franciscana", tener una calva en la parte superior y cabello a los costados.

Pese a usar finasteride y minoxidil, la caída del cabello continuaba: "Me pasaba la mano por la cabeza y me quedaba con pelos en la mano. Me duchaba y en el champú salían 40 pelos. Sentía que el pelo no estaba fuerte".

El animador confirmó que esta pérdida de cabello estaba afectando su autoestima y que incluso el peluquero del canal le aplicaba polvos para cubrir las zonas más claras de la cabeza.

El día del implante

Finalmente, decidió someterse a un trasplante de 7.000 pelos en una operación que duró 12 horas, la que tiene un valor aproximado de seis millones de pesos.

"Casi nunca tengo una ventana para hacer algo por mí. El sábado 6 me estaba operando, estuve 12 horas. Me trasplantaron desde la nuca hacia la zona frontal. Con anestesia local, televisión y siesta entre medio", relató.

Actualmente, y debido a la operación, tiene el pelo rapado y asegura que ha recibido piropos. "Esto lo hice por mí, para sentirme más seguro y además siento que tiene mucho que ver con el giro que le di a mi salud", dijo.