Caos, locura y sin Pedro Pascal: La alfombra roja de los Emmy tras bambalinas

Pueden tener una carrera consolidada y un largo recorrido por alfombras rojas, pero la dupla formada por los presentadores Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún describe como "caos y locura" la previa a la edición número 78 de los premios Emmy, que galardonarán a lo mejor de la televisión y el streaming.

Al conversar con Cooperativa desde las afueras del Peacock Theater en Los Ángeles en una alfombra que, en esta oportunidad, no será roja, sino que azul, los conductores del pre-show entregaron los detalles de la previa a la premiación y cómo viven un nuevo año recibiendo a los nominados.

"Días antes es un caos y una locura", sinceró la conductora mexicana, dando cuenta de las cientos de personas que trabajan en los últimos detalles del evento, con cierre de calles y hoteles colapsados, "se vuelve un verdadero caos emocionante y loco al mismo tiempo".

Pero el productor y periodista argentino prefiere poner énfasis en una importante ausencia en la premiación de este año: no está Pedro Pascal.

"No hay chilenos este año… no tenemos un Pedro Pascal, un Cristóbal Tapia de Veer (compositor chileno ganador del Emmy por 'The White Lotus'), no los tenemos", lamentó Kuschevatzky.

Sin embargo, Sahagún no pierde la esperanza de alguna sorpresa: "No pierdo la esperanza de que Pedrito aparezca a presentar algo".

Eso sí, como hizo ver el argentino, entre risas, "las dos últimas veces que hubo premios (donde Pascal estuvo nominado), no vino por la alfombra. No le reclamamos, pero le quiero decir: ¿no estuviste en la alfombra… ¿qué pasa? ¿Cachai?".

"Cada uno sabe cuando el otro está agonizando"

Con al menos ocho años de trabajo conjunto en este tipo de eventos, la pareja de conductores tiene larga experiencia en la alfombra roja de los Premios Emmy, lo cual les ha permitido construir una dinámica que les permite distinguir sus fortalezas y apoyarse el uno en el otro, donde también hay "una bonita amistad, admiración, confianza", declaró la mexicana.

"Encontramos un código entre los dos", admitió el argentino, reconociendo sonriente que "cada uno sabe cuando el otro está agonizando. Eso es muy importante en una alfombra".

"No hay forma de saber quién va a estar", aseguraron los conductores sobre la alfombra roja de los Emmy. (Foto: NBC)

Ahí es cuando Sahagún interviene con algo "que nunca hemos dicho" públicamente, que es que "hay una lectura y un entendimiento de los ritmos del otro, de cuando el otro está nervioso, cuando necesita rescate, cuando está emocionado y prefiere él (Kuschevatzky) hacer dos preguntas seguidas en lugar de que yo intervenga, y siempre ha habido este baile muy natural".

"Se ha construido este lenguaje solito", celebró la conductora mexicana, con el argentino complementado que "cuando veo los ojos de Lety, sé lo que me está queriendo decir".

"Todo puede pasar, en tiempo real"

La química resulta en una bendición como pareja de animadores al ser la alfombra roja un momento profesional donde la improvisación es clave. Tanto así que los rostros latinos nunca saben a quién van a entrevistar y solo reciben, previo al evento, la lista de todos los nominados que pasarán por la alfombra roja.

"No hay forma de saber quién va a estar", admitió el también guionista argentino.

"Todo puede pasar, en tiempo real", agregó la mexicana, indicando que "siempre hay sorpresas porque hay presentadores de último minuto, galardonados a lo mejor de Primetime Creative Arts Emmy que se aparecen ese día… o sea, todo puede pasar".

Además, ambos conductores no esconden su emoción por el debut de Mariska Hargitay, la legendaria "Olivia Benson" de "La Ley y el Orden: Unidad de víctimas especiales" (UVE), en la animación de la gala, reconociendo su admiración por la actriz y su conexión con Argentina al trabajar en múltiples oportunidades con el cineasta Juan José Campanella, quien ha dirigido varios episodios de "UVE" y es "mentor" de Kuschevatzky.

"La amo como persona", sinceró el argentino, mientras la mexicana dio cuenta de lo distinto que es Hargitay de su personaje en la longeva serie policial, porque "es tan divertida y tan espontánea que yo creo que su presentación nos dejará muchas sorpresas".

"No van a ver a 'Olivia Benson', van a ver a Mariska Hargitay, alguien que viene de una tradición familiar, la madre fue Jayne Mansfield, este año lanzó un documental alucinante 'My Mom Jayne' en HBO, ya se llevó el Emmy. Alguien que representa una tradición, empezando a trabajar en televisión hace 40 años, no se me ocurre mejor persona" para conducir los premios que celebran, justamente, lo mejor de la industria televisiva, sentenció el también productor argentino.

La septuagésima octava edición de los premios se celebra este lunes en el teatro Peacock de Los Ángeles a partir de las 20:00 horas de Chile, cuya transmisión se podrá seguir en la señal TNT y el streaming HBO Max con Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún conduciendo el pre-show "Punto de Encuentro".