Michael J. Fox emocionó en los Emmy: Aceptar el Parkinson no significaba que tuviera que rendirme

El actor Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala de los premios Emmy 2026 tras recibir el premio humanitario Bob Hope, que reconocía su labor altruista en el impulso de la investigación de la enfermedad de Parkinson.

El intérprete de "Volver al Futuro", de 65 años, llegó en silla de ruedas hasta el escenario para recibir el galardón de manos de la actriz Julianna Margulies, momento en el que todo el Peacock Theater se puso de pie para entregarle una gran ovación.

"Al principio, mantuve en secreto mi diagnóstico de Parkinson. Me preocupaba que afectara a mi trabajo y mi relación con el público. Me sorprendió el apoyo de todo el mundo, me sentí muy animado. Comprendí que aceptar la enfermedad no significaba que tuviera que rendirme. Tenía que hacer todo lo posible por todos los que viven con esto", declaró el actor en su emotivo discurso.

El ganador de cinco premios Emmy, que estuvo nominado en la última ceremonia por su participación en la serie "Shrinking" (Apple TV) junto a Harrison Ford, sinceró que se propuso "abogar por la enfermedad de Parkinson y recaudar fondos".

"Encontré personas que lideraran esta iniciativa y me comprometí a financiar la mejor investigación científica del mundo. Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado en beneficio de los pacientes con Parkinson y sus familias. Nos acercamos cada vez más a la erradicación definitiva de esta enfermedad. Estoy profundamente agradecido a nuestro personal, donantes, investigadores y, sobre todo, a la comunidad de pacientes que hacen posible nuestro trabajo en la Fundación Michael J. Fox", cerró el querido intérprete.