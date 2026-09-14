Premios Emmy 2026: ¿A qué hora y dónde se pueden ver?

Este lunes 14 de septiembre la ciudad de Los Angeles (California) recibirá la edición número 78 de los premios Emmy dedicados a lo mejor de la televisión y el streaming.

Entre las producciones más nominadas destaca la serie "The Pitt" con 25 postulaciones, seguida por "Hacks" con 24 y la debutante "Widow's Bay" con 19 nominaciones.

Otras series como "Pluribus,Beef,DTF St. Louis,The Beast in Me" y la recién cancelada "Spider-Noir" también competirán en estos premios.

Hora y plataforma

Los premios Emmy 2026 se podrán sintonizar a través del servicio de HBO Max o el canal TNT a partir de las 20:00 horas de Chile.