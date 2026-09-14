Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.2°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión | Premios Emmy

Premios Emmy 2026: ¿A qué hora y dónde se pueden ver?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"The Pitt" y "Hacks" son las series más nominadas.

Premios Emmy 2026: ¿A qué hora y dónde se pueden ver?
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este lunes 14 de septiembre la ciudad de Los Angeles (California) recibirá la edición número 78 de los premios Emmy dedicados a lo mejor de la televisión y el streaming.

Entre las producciones más nominadas destaca la serie "The Pitt" con 25 postulaciones, seguida por "Hacks" con 24 y la debutante "Widow's Bay" con 19 nominaciones.

Otras series como "Pluribus,Beef,DTF St. Louis,The Beast in Me" y la recién cancelada "Spider-Noir" también competirán en estos premios.

Hora y plataforma

Los premios Emmy 2026 se podrán sintonizar a través del servicio de HBO Max o el canal TNT a partir de las 20:00 horas de Chile.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada