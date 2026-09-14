Vince Gilligan rompió su maldición en los Emmy: "No hay nada más raro que nuestra realidad actual"

Vince Gilligan, el cerebro detrás de "Breaking Bad" y "Better Call Saul", finalmente rompió su maldición en los premios Emmy este lunes al llevarse su propia estatuilla.

Luego de haber ganado el trofeo en 1997 por "Memento Mori", el episodio que escribió junto a Chris Carter, John Shiban y Frank Spotnitz para "Los Archivos Secretos X" ("The X-Files"), Gilligan ganó este lunes su primer Emmy individual por el piloto de "Pluribus" (Apple TV), titulado "We Is Us".

"Tengo un número grande de personas a las que agradecer, así que me saltaré esa parte, pero sí quiero decir que no me molesta haber perdido frente a Valerie Chu, que solía ser nuestra escritora asistente en 'Better Call Saul'", declaró al subirse al escenario para recibir la anhelada estatuilla, en la misma noche en la que ganó su protagonista, Rhea Seehorn.

Las palabras de Gilligan fueron lo más cercano de la noche a un discurso político, en el que deslizó críticas a la actual Administración estadounidense de Donald Trump al calificar la ficción de su serie, en la que todo el mundo es feliz, como algo inimaginable.

"'Pluribus', es tan raro, un mundo en el que todos se llevan bien parece de ciencia ficción. Pero piénsenlo: no hay nada más raro que nuestra realidad actual. En estos últimos diez años, esto es algo que no se puede ni imaginar. Les digo que un mundo real en el que la gente se lleve bien es tan creíble como el que tenemos ahora, y es factible. Nunca estaremos de acuerdo en todo, pero podemos mostrarnos respeto mutuo, quizá incluso amabilidad, y podemos dejar de hacer caso a unos pocos que nos dicen que eso es cosa de ingenuos y que obtienen su poder dividiéndonos", sentenció en su discurso.