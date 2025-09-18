¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk que provocó la suspensión de su programa?

La empresa Nexstar Media anunció la suspensión del programa de Jimmy Kimmel por las palabras que tuvo por la muerte del activista Charlie Kirk.

Los partidarios de Donald Trump han elogiado la decisión y el propio mandatario estadounidense afirmó que se tratan de buenas noticias y felicitó a la cadena ABC por la decisión.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre la muerte de Charlie Kirk?

"La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político", dijo el comediante el lunes por la noche.

Además, Kimmel emitió un clip grabado la semana pasada donde un periodista pregunta al mandatario cómo estaba afrontando el asesinato de Kirk y él responde "creo que muy bien" y pasa directamente a hacer comentarios sobre la construcción de la nueva sala de baile de la Casa Blanca.