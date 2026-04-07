Rapero "El Menor" cayó al agua durante su aparición en "Fiebre de Baile"

El rapero conocido como "El Menor" protagonizó un divertido momento durante su aparición en el "Fiebre de Baile".

El programa de Chilevisión abrió su capítulo de este lunes con una presentación de la Red Bull Batalla, competencia de free style en la que "El Menor" es uno de los exponentes más destacados.

Al finalizar la presentación, el artista acompañó a la animadora Diana Bolocco a la estructura en la que se baila el Aquadance. Sin embargo, no calculó bien y terminó con su cuerpo dentro de uno de los recipientes de agua.

"Así es la vida, caerse y levantarse", bromeó el rapero al ponerse de pie.