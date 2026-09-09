Confirman el regreso de "Gran Hermano Chile"

A casi dos años del final de su segundo ciclo, el reality show "Gran Hermano Chile" volverá con su tercera temporada.

Chilevisión anunció el regreso del programa a sus pantallas con un breve adelanto con la frase "no es ficción, es realidad", sin entregar mayores detalles respecto a sus conductores, casting o fecha de estreno.

El formato de telerrealidad, cuyas primeras ediciones se emitieron en 2023 y 2024, fue conducido por Diana Bolocco junto a Julio César Rodríguez, quien fue sucedido por Emilia Daiber en la segunda temporada.

La tercera versión nacional no ha precisado cómo será su formato, con los espectadores ocupando las redes sociales de la estación de Machasa para exigir que no cuente con famosos y que se priorice un casting con figuras desconocidas, como la primera temporada que tuvo a Cony Capelli, Jennifer "Pincoya" Galvarini y Trini Cerda.

Además, en los comentarios se multiplican las peticiones de que se respete el formato del primer ciclo, sin pruebas extremas ni espacios como el sótano.