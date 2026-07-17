Faloon llega a "¿Volverías con tu ex? 2": Primeras imágenes de su arribo al reality

Finalmente se revelaron las primeras imágenes del arribo de Faloon Larraguibel al reality de Mega, "¿Volverías con tu ex? 2", tras abandonar "Fiebre de Baile", de CHV, en junio pasado.

En el adelanto, se observa la llegada de la exYingo a la casona en Perú, donde se graba el programa, y el reencuentro con su expareja Raimundo "Rai" Cerda.

Sin embargo, desde la estación de Vicuña Mackenna aún no se confirma la fecha en la que se emitirá el ingreso de la modelo al encierro.

Ha trascendido que Faloon recibirá un salario de 30 millones de pesos a la semana por su participación en "'¿Volverías con tu ex? 2", llegando al programa como la figura mejor pagada. El récord previo del mayor salario en un reality lo tenía Pamela Díaz en "Tierra Brava", de Canal 13, al haber recibido 80 millones de pesos por 45 días en el encierro.

La bailarina debió pagar una "cláusula de salida" a CHV por anticipar el término de su contrato, que sería de 30 millones de pesos.

Las imágenes también muestran a Álvaro Ballero comunicando a sus compañeros una importante decisión, momento en que se conocerá su salida del reality. Hace varias semanas que se encuentra de regreso en Chile, reaccionando en redes sociales a las polémicas que ha tenido el chico reality.