Ballero tras nuevos dichos sobre Ludmila: "Nunca fue con la intención de tratarla como un objeto"

Aunque había asegurado alejarse de las redes sociales, Álvaro Ballero sigue ocupando su cuenta de Instagram para responder a las nuevas críticas por sus dichos sobre su exesposa Ludmila Ksenofontova al interior de reality "¿Volverías con tu ex? 2".

Pese a que el chico reality ya abandonó el encierro, la emisión del programa de Mega aún no muestra su salida y, en su más reciente episodio, tuvo un polémico intercambio con Carlos Kaoto donde sostuvo que la rusa "está disponible, ella está libre".

Además, ha sido duramente cuestionado por la audiencia por sus contradictorias actitudes en el reality, donde el comunicador no esconde sus celos ante cualquier interacción de su exesposa con otros hombres, pese a que insiste en que ella no le pertenece, como si tuviera derechos sobre Ludmila.

"Me critican porque supuestamente no la dejo ser libre y cuando digo que lo es también", escribió Ballero en las Stories de Instagram.

Sobre sus criticadas declaraciones, defendió que "nunca fue con la intención de tratarla como un 'objeto', simplemente quería dar a entender que ella dentro de un reality de parejas, donde yo, aunque me duela, ya no soy su pareja ni opción, tiene derecho a hacer lo que quiera".

Las publicaciones en las Stories de Álvaro Ballero.

Además, Ballero reconoció que no está viendo el reality, pero sí se cruzó con un avance y cuestionó la edición del programa por parte del equipo de Mega, acusando manipulación de las imágenes para hacerlo quedar mal ante los televidentes.

"Por primera vez puedo decir con total certeza que la edición, al menos de la escena donde Ludmila baila y yo estoy en el living supuestamente mirando muy molesto, es absolutamente FALSA", escribió el comunicador, explicando que él nunca miró "el baile de Ludmila, solo vi parte del ensayo, pero efectivamente para no molestarme 'ojos que no ven, corazón que no siente', en vez de mirar su baile, miré durante toda su presentación la descripción de una botella".

Ballero dijo entender que, "sin dejar de decir que hubo muchas situaciones reales, se manipula mucho para caricaturizar más mi estado, mal ahí".

El chico reality ya había sido vapuleado por la audiencia luego de cuestionar la carrera profesional de la rusa, que "el circo es lo peor que nos hubiese pasado. Se quebró la familia. Ludmila dejó de ser mamá; los niños prácticamente no la veían"; aunque luego hizo una autocrítica y admitió que su exesposa "nunca dejó de ser mamá".