Faloon confirmó su salida de "Fiebre de Baile" y prepara su arribo al reality de Mega

La llegada de Faloon Larraguibel al reality de Mega, "¿Volverías con tu ex? 2" es inminente, luego de que la modelo confirmara su salida de "Fiebre de Baile", de CHV.

Tras conocerse que la exYingo aceptó la propuesta de la estación de Vicuña Mackenna y viajará en los próximos días a Perú, donde se graba el reality y se reunirá con su expareja Raimundo "Rai" Cerda, fue la propia Faloon quien oficializó su salida de la competencia de baile mediante su cuenta de Instagram.

En sus Stories de la red social, la chica reality se despidió de su compañero de baile Julio Allendes, agradeciéndole por acompañarla "en esta experiencia con tanto cariño, paciencia y generosidad. Por cada ensayo, por cada palabra de ánimo y por cada vez que me ayudaste a creer que podía hacerlo un poco mejor".

Junto con celebrar que fue "un partner increíble", le pidió disculpas por la decisión de abandonar la competencia y sostuvo estar segura de que "volveremos a bailar juntos y que algún día ganaremos un programa".

"Sé que teníamos todo para llegar muy lejos y estoy convencida de que habríamos ganado, pero a veces la vida nos lleva por otros caminos y hay decisiones que, aunque duelan, hay que tomar. Espero que puedas entenderlo", aseveró.

La publicación de Faloon en sus Stories.

Mientras que, en una publicación en el feed de la red social de Meta, envió un mensaje de agradecimiento a su coach Valentino Valverde, expresándole su cariño y gratitud por haber sido "mi apoyo incondicional durante todo este proceso".

"Gracias por sostenerme cuando me quebré, por escucharme cuando sentía que no podía más, por tener siempre una palabra de aliento cuando todo parecía cuesta arriba. Gracias por tu paciencia infinita, por tu cariño, por tu empatía y por creer en mí incluso en momentos en que yo misma había dejado de hacerlo", escribió Faloon, dando cuenta de que "no solo me ayudaste a crecer profesionalmente, me ayudaste a crecer como persona. Me enseñaste a confiar más en mí, a levantarme después de las caídas y a encontrar fuerza donde pensaba que ya no quedaba nada".

"Hay cosas que uno nunca olvida, y yo jamás voy a olvidar cada conversación, cada abrazo, cada consejo y cada momento en que estuviste ahí sin pedir nada a cambio. Gracias por ser tú", valoró la modelo.

Faloon recibirá un salario de 30 millones de pesos a la semana por su participación en "'¿Volverías con tu ex? 2", llegando al programa como la figura mejor pagada. El récord previo del mayor salario en un reality lo tenía Pamela Díaz en "Tierra Brava", de Canal 13, al haber recibido 80 millones de pesos por 45 días en el encierro.

Además, la bailarina deberá pagar una "cláusula de salida" a CHV por anticipar el término de su contrato, que sería de 30 millones de pesos.