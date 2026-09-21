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Tópicos: Magazine | Televisión | Reality show

"Fue atroz": Faloon Larraguibel lapidó su experiencia en "¿Volverías con tu ex? 2"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La exYingo se sinceró su participación en el reality de Mega.
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La figura televisiva Faloon Larraguibel dio su opinión sobre su paso por "¿Volverías con tu ex? 2".

Durante una transmisión en vivo, la exYingo aseguró que la experiencia en el reality -en el que se reencontró con su expareja, Raimundo Cerda- no fue de las mejores.

"Fue para mí el peor reality de los que he hecho. Fue atroz, fue una mala experiencia. No puedo decir otra cosa", afirmó.

Comparando su participación en "Palabra de Honor" con el mencionado programa de Mega, la también animadora aseguró que fue completamente distinto. 

"A pesar de que la final la perdimos, yo me llevé el mejor premio de todos (...) El haberme conocido con Rai, haber tenido nuestra historia de amor ahí, haberla empezado y seguir hasta el día de hoy, para mí eso es lo mejor", afirmó. 

Pese a seguir en pantalla, las grabaciones de "¿Volverías con tu ex? 2" terminaron hace algunas semanas. 

En este contexto, Catalina Pulido confirmó que Larraguibel y Cerda fueron expulsados del encierro tras una discusión con Luis Mateucci. 

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