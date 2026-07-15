JC Rodríguez perdió la paciencia y paró en seco a participante de "¿Volverías con tu ex? 2"

El animador Julio César Rodríguez perdió la paciencia y frenó en seco a una participante de "¿Volverías con tu ex? 2".

En medio de una dinámica, Estefi Marquis se lanzó contra Sofía Latorre, quien ingresó recientemente al encierro en Perú.

"Lo que creo que oculta Sofía es el pololo que tiene afuera. Vendiste una relación (con Raimundo Cerda) que no era real, por lo cual te sigo llamando falsa", arremetió.

Por su parte, la modelo devolvió el ataque a la exGran Hermano: "¡Con el que te metiste, patas negras!".

"Hubo un par de besos hace muchos años atrás... No estaban juntos", se defendió Marquis, sumándole más tensión al ambiente.

JC Rodríguez paró a Sofía

En medio del acalorado intercambio, Latorre rompió las reglas de la actividad y se puso de pie para encarar a la exMiss Mundo Chile, provocando la inmediata reacción de Rodríguez.

"Sofía, vienes entrando hoy día, por favor. Siéntate inmediatamente", intervino el periodista.

Ante la insistencia de la joven, el rostro de Mega endureció su discurso para recalcar las normas del programa, lanzando una categórica advertencia a la influencer.

"Si no eres capaz de respetar lo que te digo, no haces la actividad. No lo respetaste, llegaste y te paraste y viniste aquí al frente a enfrentar a la compañera", sentenció Rodríguez.