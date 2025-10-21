La furiosa reacción de Daniella Campos en "El Internado" tras supuesta trampa

La exmodelo Daniella Campos vivió un día de furia durante su paso por "El Internado" de Mega y peleó con varios de sus compañeros tras una actividad.

Tal como se pudo apreciar en el más reciente episodio del reality, todo inició durante una inicialmente amistosa amistad por equipos que consistía en la técnica de pisar uvas para la confección de vinos.

Allí Campos compitió junto a Otakín, pero perdieron el duelo por una supuesta trampa de sus rivales, quienes celebraron eufóricamente el triunfo. "Yo no celebraría la trampa", comenzó a decir con molestia la periodista.

Ante la insistente burla de sus rivales, Daniella Campos perdió la paciencia y encaró a Fernando Solabarrieta: "Un buen jugador jamás celebra la trampa", insistió Campos.

"Obvio que me enojo, váyanse a la mierda. No me inviten a jugar si van a hacer trampa", agregó. También calificó a uno de sus compañeros como "tramposo de mierda" e invitó a Laura Bozzo a no meterse en la discusión.

La semana pasada Mega comunicó la salida de Daniella Campos del reality show asegurando que la prioridad es "la salud de la exparticipante del programa".