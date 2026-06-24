La megarreforma del Gobierno vive hoy una prueba de fuego en el Senado

Los comités de senadores resolvieron que la Sala realice la votación en general del denominado proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social este miércoles, cumpliendo con la expectativa del Gobierno.

Se prevé que la sesión de hoy -que ya está en curso- sea de largo aliento, de alrededor tres o cuatro horas hasta la votación misma, ya que 25 senadores alcanzaron a inscribirse para intervenir, y cada uno tiene cinco minutos para hablar.

En la previa, el comité del Frente Amplio se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien plantearon una serie de propuestas a considerar en la megarreforma, que probablemente será rechazada por la oposición en bloque.

Después de esta cita, de hecho, el senador Diego Ibáñez afirmó que "el ministro Quiroz nos ha respondido por escrito que nuestras propuestas no tienen cabida dentro de su megarreforma".

De cara a la sesión, el opositor remarcó que "el Senado tiene una responsabilidad gigante: se puede aprobar por uno o por dos votos una transferencia de recursos fiscales a los grupos más millonarios sin nada a cambio, con un amarre de 25 años. Este es un mal proyecto para las familias chilenas, y eso nos obliga como Frente Amplio a rechazar la idea de legislar".

En tanto, durante su intervención, la senadora Alejandra Sepúlveda (independiente) advirtió que, antes de que asumiera el Gobierno de Kast, "el país pensaba que la primera prioridad era el plan de seguridad y las cosas que había que hacer para abordar este tema, y ahí (en la megarreforma) no hay absolutamente nada de eso".