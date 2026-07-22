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Tópicos: Magazine | Televisión | Reality show

"Le llegó y no lo firmó": Ludmila acusó que Álvaro Ballero está retrasando su divorcio

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La patinadora rusa afirmó en "¿Volverías con tu ex? 2" que el chico reality no ha firmado el cese de convivencia.

Por su parte, Ballero se defendió en redes sociales.
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En la última emisión de "¿Volverías con tu ex? 2", Ludmila Ksenofontova aseguró que Álvaro Ballero ha retrasado su proceso de divorcio. 

Luego de la Fiesta de los Solteros, Carlos "Kaoto" Águila consultó a la patinadora si el proceso legal de su separación con el chico reality ya había finalizado o si este seguía en curso. 

"Es que creo que le llegó el cese (de convivencia) que yo mandé y él no lo firmó", respondió con sinceridad. 

Tras esta respuesta, Kaoto le explicó a la rusa que, sin dicha firma, tendría que esperar mucho más tiempo para iniciar un divorcio unilateral. 

Además, Luis Mateucci intervino en la conversación para cuestionar la decisión de Ballero. "La persona que piensa que no firmando como que la va a retener, ¿en qué están pensando?", comentó. 

La respuesta de Ballero

Por su parte, y en tiempo real, Ballero respondió a las acusaciones de su expareja, afirmando -con pruebas de respaldo- que firmó el documento hace casi un año. 

"Yo hice primero el cese, notable como mienten y opinan estupideces", escribió en sus historias de Instagram. 

Cabe recordar que la relación entre Ballero y Ksenofontova llegó a su fin en agosto de 2025, después de 18 años de matrimonio. 

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