Público no perdonó a Ballero: Más de 1.500 denuncias en el CNTV

El reality "¿Volverías con tu ex? 2" enfrenta una ola de denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) tras la emisión del capítulo que mostró el furioso reingreso de Álvaro Ballero al programa de Mega.

Fue en el episodio emitido este lunes 17 de agosto donde Ballero volvió brevemente al encierro, protagonizando un tenso momento con su exesposa Ludmila Ksenofontova y la confrontó por haberse besado con Kaoto en una actividad.

"Lágrimas de cocodrilo, me da risa, me decepcionaste de nuevo, deja de hacerte la víctima. La gente ya no te compra, a mí me creen", le dijo en la tensa conversación, para luego enfrentarse con Kaoto en un duro cara a cara.

Desde el CNTV confirmaron a Cooperativa que, hasta el momento, han recibido 1.539 denuncias respecto de la emisión de ese polémico episodio del reality.

En redes sociales se replican las críticas a Ballero, acusándolo de "ejercer violencia psicológica contra Ludmila" y cuestionando "su conducta de maltratador", además de criticar a la estación de Vicuña Mackenna por permitir el cuestionable actuar del chico reality.