Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.7°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Televisión | Reality show

Público no perdonó a Ballero: Más de 1.500 denuncias en el CNTV

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El capítulo que mostró su furioso reingreso a "¿Volverías con tu ex? 2" causó indignación en redes sociales.

Público no perdonó a Ballero: Más de 1.500 denuncias en el CNTV
 Mega

"Lágrimas de cocodrilo, me da risa, me decepcionaste de nuevo, deja de hacerte la víctima", le dijo Ballero a su exesposa, generando críticas en redes sociales.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El reality "¿Volverías con tu ex? 2" enfrenta una ola de denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) tras la emisión del capítulo que mostró el furioso reingreso de Álvaro Ballero al programa de Mega.

Fue en el episodio emitido este lunes 17 de agosto donde Ballero volvió brevemente al encierro, protagonizando un tenso momento con su exesposa Ludmila Ksenofontova y la confrontó por haberse besado con Kaoto en una actividad.

"Lágrimas de cocodrilo, me da risa, me decepcionaste de nuevodeja de hacerte la víctima. La gente ya no te compra, a mí me creen", le dijo en la tensa conversación, para luego enfrentarse con Kaoto en un duro cara a cara.

Desde el CNTV confirmaron a Cooperativa que, hasta el momento, han recibido 1.539 denuncias respecto de la emisión de ese polémico episodio del reality.

En redes sociales se replican las críticas a Ballero, acusándolo de "ejercer violencia psicológica contra Ludmila" y cuestionando "su conducta de maltratador", además de criticar a la estación de Vicuña Mackenna por permitir el cuestionable actuar del chico reality.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada