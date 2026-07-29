"Tenés derecho a ser feliz": Yamila Reyna aconseja a Ludmila tras constantes problemas con Ballero

Durante la última emisión del reality "¿Volverías con tu ex? 2", Yamila Reyna y Ludmila Ksenofontova protagonizaron una emotiva conversación.

Tras las constantes discusiones de la patinadora con Álvaro Ballero, su expareja, la trasandina se acercó a su compañera para saber cómo se encontraba, en la previa de la dinámica del Confesionario.

"Lo que pasa es que era poco probable que nosotros volvamos, también creo que ya no sé, para volver necesitamos más tiempo", dijo con honestidad la rusa, descartando que puedan reconciliarse prontamente.

Por su parte, la actriz respondió con sinceridad: "Está claro que él es muy celoso (...) Tenés que pensar en vos primero, segundo y tercero", aseguró, instándola a darse prioridad.

"Tenés derecho a ser feliz"

Consultada por si el reality le había generado dudas o certezas para volver con el padre de sus hijas, Ludmila fue clara. "Yo creo que más que aclarar que dudar, para no (volver)", aseguró.

En este contexto, la también comediante entregó un potente mensaje a su compañera. "Te has dedicado tu vida a trabajar, a tus hijos, al matrimonio, y hoy te toca dedicártelo a vos. Sos una mina joven, tenés derecho a ser feliz, y si hoy te sientes feliz y estás disfrutando, no tiene nada de malo", afirmó.

Por su parte, Daniel Valenzuela -expareja de Reyna- conversó con Ballero sobre lo más difícil de estar en el encierro, donde confesó que lo más complicado ha sido "no estar alineado con tu expareja. Obvio, porque es la única contención que tengo".