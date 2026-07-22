Revelan el motivo que ha mantenido a Iván Torres alejado de las pantallas en pleno temporal
La ausencia del reconocido meteorólogo ha llamado la atención entre los televidentes de TVN.
La ausencia del reconocido meteorólogo ha llamado la atención entre los televidentes de TVN.
En medio de la intensa cobertura del sistema frontal que afecta a gran parte del país, la notoria ausencia de Iván Torres ha llamado la atención entre los televidentes de TVN.
Ante esta situación, el canal recurrió en primera instancia a Yael Szewkis para asumir el espacio meteorológico, responsabilidad que más tarde pasó a manos de Arlette Chacón tras el inicio del prenatal y postnatal de la profesional.
Ante la incertidumbre del público, La Cuarta consultó directamente al meteorólogo, quien no dio mayores detalles pero se limitó a confirmar que se encuentra con licencia médica.
Pese a su reserva, el citado medio supo que el profesional fue sometido a una serie de exámenes médicos que afortunadamente descartaron enfermedades graves, por lo que actualmente se encuentra en reposo y descansando.
Asimismo, fuentes indicaron al citado medio que, de seguir todo bien, Torres volvería a las pantallas de TVN en agosto.
Cabe recordar que, en diciembre de 2025, el profesional reveló que pasó por un delicado cuadro de salud a raíz de unos cálculos renales, que derivaron en una septicemia.
En dicho momento, sus médicos decidieron no operarlo de inmediato y lo mantuvieron con antibióticos durante dos semanas antes de entrar a pabellón. Su actual reposo tendría directa relación con este problema de salud, luego de someterse recientemente a una nueva intervención quirúrgica.