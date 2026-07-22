Revelan el motivo que ha mantenido a Iván Torres alejado de las pantallas en pleno temporal

En medio de la intensa cobertura del sistema frontal que afecta a gran parte del país, la notoria ausencia de Iván Torres ha llamado la atención entre los televidentes de TVN.

Ante esta situación, el canal recurrió en primera instancia a Yael Szewkis para asumir el espacio meteorológico, responsabilidad que más tarde pasó a manos de Arlette Chacón tras el inicio del prenatal y postnatal de la profesional.

¿Qué sucede con Iván Torres?

Ante la incertidumbre del público, La Cuarta consultó directamente al meteorólogo, quien no dio mayores detalles pero se limitó a confirmar que se encuentra con licencia médica.

Pese a su reserva, el citado medio supo que el profesional fue sometido a una serie de exámenes médicos que afortunadamente descartaron enfermedades graves, por lo que actualmente se encuentra en reposo y descansando.

Asimismo, fuentes indicaron al citado medio que, de seguir todo bien, Torres volvería a las pantallas de TVN en agosto.

Cabe recordar que, en diciembre de 2025, el profesional reveló que pasó por un delicado cuadro de salud a raíz de unos cálculos renales, que derivaron en una septicemia.

En dicho momento, sus médicos decidieron no operarlo de inmediato y lo mantuvieron con antibióticos durante dos semanas antes de entrar a pabellón. Su actual reposo tendría directa relación con este problema de salud, luego de someterse recientemente a una nueva intervención quirúrgica.