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Tópicos: Magazine | Televisión | Series

A falta de ideas, "Mary Poppins" regresará con una serie más fiel a los libros

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Se busca explorar el universo de la niñera con mayor profundidad que la versión cinematográfica de Disney de 1964.

A falta de ideas,
 Disney

En las novelas de P.L. Travers, "Mary Poppins" no es el personaje dulce que interpretó Julie Andrews.

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Una serie que adaptará los ocho libros de "Mary Poppins", de P.L. Travers, está en desarrollo, con Tom Winchester ("Shogun") como productor y showrunner o responsable creativo para Pure Fiction Television.

De acuerdo con el portal Deadline, la serie busca explorar el universo de la niñera con mayor profundidad que la versión cinematográfica de Disney de 1964, protagonizada por Julie Andrews y Dick Van Dyke.

En las novelas de P.L. Travers, "Mary Poppins" no es el personaje dulce que interpretó Andrews. La mujer es más estricta, vanidosa y severa. Además, las aventuras de los libros son más surrealistas, misteriosas y oscuras.

Según el citado medio, Disney no participa en el proyecto hasta el momento, pero se están llevando a cabo conversaciones para ver si la compañía está interesada en unirse.

No obstante, la aprobación del conglomerado de medios no es necesaria para seguir adelante con el proyecto, puesto que Winchester trabaja directamente con los fideicomisarios del patrimonio de PL Travers.

En su momento, Travers criticó abiertamente la versión que Disney realizó sobre su obra en la película que interpretó Andrews.

En 2013, Disney lanzó "Saving Mr. Banks", una película protagonizada por Tom Hanks y Emma Thompson que retrató las tensas negociaciones entre la escritora y Walt Disney para llevar "Mary Poppins" al cine.

Disney también lanzó una secuela de la película en 2018 titulada "Mary Poppins Returns", que contó con Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda en el reparto y fue dirigida por Rob Marshall.

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