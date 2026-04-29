A los 91 años murió Roger Sweet, el creador de "He-Man"

Roger Sweet, creador del icónico personaje "He-Man", falleció a los 91 años tras una prolongada lucha contra la demencia.

Sweet, quien fuera el diseñador en Mattel entre los '70 y '80, creó "He-Man" después de que esa empresa estadounidense rechazara un acuerdo para producir juguetes de la saga "Star Wars" en 1977.

Buscando un éxito comercial en el mismo nicho, Rogers creó un prototipo de "He-Man" a partir de otro juguete, una figura de acción denominada "Big Jim", a la que añadió arcilla para darle más volumen.

El juguete, que fue lanzado oficialmente en 1982 y vendió millones de unidades, se convirtió en todo un éxito, tuvo su propia línea de juguetes y un año después contó con su propia serie de dibujos "He-Man and the Masters of the Universe" ("He-Man y los Amos del Universo").

La serie tuvo 130 capítulos y se emitió de 1983 a 1985, que en Latinoamérica fue acompañada por el inolvidable tema de nuestro Capitán Memo que nos recuerda que "el universo está protegido".

El fallecimiento de Sweet se produce en un momento de renovado interés por la franquicia, después de que Amazon, MGM y Mattel hayan anunciado una película de acción sobre "He-Man", que se estrenará en cines el próximo 4 de junio.

El actor Nicholas Galitzine dará vida a "He-Man", en un largometraje en el que estará acompañado por actores como Camila Mendes como "Teela", Jared Leto como "Skeletor", Alison Brie como "Evil-Lyn" e Idris Elba como "Man-At-Arms".