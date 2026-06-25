Anuncian serie inspirada en "El Buzón de las Impuras" de Francisca Solar

La novela superventas "El buzón de las impuras", de la escritora chilena Francisca Solar, llegará a las pantallas con un proyecto de serie encabezado por la productora Alejandra García y la directora Marialy Rivas ("Joven y Alocada").

El fenómeno editorial nacional, que ha permanecido por más de 100 semanas entre los libros más leídos de Chile, se inspira en una de las mayores tragedias ocurridas en Chile: la muerte de más de dos mil mujeres atrapadas en el incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús en 1863.

Aquel evento motivó la fundación del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) y, pese a la magnitud de la catástrofe sucedida en el siglo XIX, resulta ser un hecho poco conocido de la historia chilena.

De acuerdo con lo informado por Culto, esta adaptación será el primer proyecto de serie de la productora chilena Ronda Cine, la misma que está detrás de la película "El deshielo", de Manuela Martelli, siendo descrita por sus desarrolladoras como "un melodrama intenso que mezcla drama, romance, catástrofe y misterio".

El guionista italiano Maurizio Braucci y la guionista colombiana María Camila Arias también son parte del proyecto, que cuenta con la producción ejecutiva de Javiera Palma.

Respecto al formato de serie para la adaptación, las realizadoras señalaron al citado medio que "hoy en día, gracias a las plataformas, este tipo de producciones son más viables y pueden tener un gran alcance multiterritorial y simultáneo generando mayor impacto en la audiencia".

Si bien no se cierran a la posibilidad de una película, se impulsa el formato de serie debido a la extensión de la historia y su gran cantidad de personajes, buscando "poder abordar la historia desde todas las aristas que nos interesan con un desarrollo y profundidad que permita a la audiencia dimensionar la época y el contexto histórico y que en cada capítulo encuentre una trama, un personaje, del cual engancharse y seguir en cada entrega".

Al reaccionar al anuncio, Solar pidió a sus lectores que "soñemos juntos", escribiendo en su cuenta de Instagram que "una producción de esta naturaleza toma mucho tiempo y voluntades (y plata), falta harto para que sea realidad, pero seguimos".