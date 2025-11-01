Ariana Grande vuelve al terror en la temporada 13 de "American Horror Story"
La cantante y actriz trabajó anteriormente en "Scream Queens", también creada por Ryan Murphy.
La cantante y actriz Ariana Grande sigue adelante con su faceta como intérprete y se suma al elenco de la decimotercera temporada de "American Horror Story".
A través de Instagram, la productora de Ryan Murphy informó que la protagonista de "Wicked" compartirá escena con Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman.
Con "American Horror Story", la artista vuelve a trabajar con Murphy, con quien ya había colaborado en 2015 cuando participó en "Scream Queens", serie protagonizada por Roberts y Lourd.
Por su parte Lange, Paulson, Bassett, Sidibe y Peters ya habían formado parte del universo de "American Horror Story". Aunque aun no se tienen detalles de la trama de la nueva temporada de esta serie antológica de terror, algunos de los seguidores del director ya especulan con la posibilidad de que retome historias de entregas anteriores.
Ganadora de dos premios Emmy, "American Horror Story" se estrenó por primera vez en 2011 y se ha popularizado por sus oscuras historias en las que aborda temas de terror psicológico, fenómenos sobrenaturales y aspectos sombríos de la sociedad.
