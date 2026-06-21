Creador de "Malcolm in the Middle" revela que Francis iba a desaparecer "como en Chile en los 70"

El creador de "Malcolm in the Middle", Linwood Boomer, reveló un curioso dato sobre la serie que hace referencia a Chile.

En conversación con el podcast de Joe Vulpis, el guionista canadiense dio a conocer que, en el guion original, la historia de Francis, el hijo mayor de los Wilkerson, iba a ser completamente distinta.

"Originalmente, la idea inicial de la serie era que nunca lo viéramos. Simplemente leían cartas que él enviaba", comentó.

Bajo esta línea, Boomer profundizó en que la ausencia del personaje estaba inspirada en las desapariciones forzadas que ocurrieron en la dictadura de Augusto Pinochet.

"Él estaba ahí, pero desapareció como si fuera Chile de los años 70 (...) En Chile, el país, la gente desaparecería. Y sabes, es un gesto muy romántico y pensé que era muy apasionante, que estos niños tuvieran una especie de deseo por esta persona que se había ido. Y lo sigo pensando, pero no fue divertido verlo", aseguró.

Sin embargo, este concepto terminó descartándose ya que este tono no encajaba con una comedia familiar: "Era demasiado triste y hacía que todo tomara un rumbo demasiado siniestro para un show que iba el sábado después de 'Los Simpson'", explicó.

Finalmente, Boomer terminó reescribiendo la trama de Francis -interpretado por Christopher Masterson-, quien se convirtió en pieza clave de la serie por sus aventuras en la academia militar, su vida fuera del hogar familiar y sus constantes enfrentamientos con la matriarca Lois (Jane Kaczmarek).