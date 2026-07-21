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Tópicos: Magazine | Televisión | Series

El sorpresivo regreso de Gillian Anderson como "Dana Scully"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz volvió a abrir "Los Archivos Secretos X" en una inesperada colaboración con LEGO.

El sorpresivo regreso de Gillian Anderson como
 LEGO

El set temático de LEGO tiene 1.478 piezas e incluye minifiguras de Fox Mulder y Dana Scully, entre otros personajes.

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Pese a asegurar que nunca volvería a interpretarla, la actriz Gillian Anderson sorprendió este martes al regresar como la agente especial "Dana Scully" de "Los archivos secretos X" ("The X-Files").

Anderson retomó a su legendario personaje en una colaboración con LEGO, reabriendo los Expedientes X para presentar el nuevo set inspirado en la serie que protagonizó junto a David Duchovny.

La emblemática empresa danesa de los bloques de construcción lanzará en agosto este set llamado "LEGO Ideas The X-Files", destinado a coleccionistas adultos y con 1.478 piezas, incluyendo minifiguras de Fox Mulder, Dana Scully, Walter Skinner, Mr. X, Alex Krycek, Carl Busch, el Flukeman y el extraterrestre gris.

"Recrea momentos emblemáticos de la serie, centrándose en una detallada recreación de la oficina de Fox Mulder, junto con una escena en medio del bosque y un ovni flotando en el aire", detallaron desde la compañía danesa.

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