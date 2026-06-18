"Es un viaje lleno de descubrimientos": Colin Farrell sobre el regreso de "Sugar"

Una de las mejores series de los últimos años está de vuelta con la segunda temporada de "Sugar" en Apple TV y su protagonista, Colin Farrell, conversó con Cooperativa sobre el esperado nuevo capítulo del detective privado radicado en Los Ángeles, California, siendo tan encantador que pareciera ser de otro planeta.

Al igual que el propio personaje que da nombre a la serie, Farrell también es un cinéfilo y esa educación cinematográfica no solo lo ha formado como actor, sino que también le ha permitido hacer crecer su interpretación del elegante y amable detective.

"Todo lo que ves influye en todo lo que haces, de verdad", aseguró el irlandés a Cooperativa durante una rueda de prensa global previa al estreno de la nueva temporada.

El laureado intérprete reconocido por "El Pingüino" y "The Banshees of Inisherin", que también ejerce como productor ejecutivo, explicó que "hay veces en las que, inconscientemente, te inspiras en algo que te recuerda a una película que has visto y debes tener cuidado de no caer en la repetición ni en la imitación. Tienes que hacer las cosas a tu manera porque te sientes seguro al hacerlo, aunque también, en mi caso, tengo la firme sensación de que hay una especie de carrete de imágenes en mi interior y ni siquiera soy consciente de todo lo que hay en él".

"No es que viera un montón de cine noir antes de rodar la primera temporada", aseguró Farrell. (Foto: Apple TV)

Tras la impactante revelación del final de la primera temporada, la historia nos lleva a reencontrarnos con un "John Sugar" (Farrell) aún más perdido y solitario, cuya búsqueda personal lo lleva a tomar un nuevo caso, dar con el paradero del problemático hermano de un prometedor boxeador.

Como todo neo-noir, la investigación revelará una siniestra conspiración que involucra a toda la ciudad, "Sugar" no tardará en descubrir hasta dónde está dispuesto a llegar para hacer lo correcto.

En su encarnación del particular detective, así como en otras actuaciones, Farrell sostuvo estar muy "consciente" de que existen muchas "interpretaciones y tantas historias en las que me he inspirado y que me han encantado".

Laura Donnelly se suma al elenco como un personaje clave para "John Sugar". (Foto: Apple TV)

De hecho, recordó lo que fue su trabajo en "El Pingüino", donde dio vida al villano "Oswald 'Oz' Cobb" bajo el maquillaje y el traje, siendo consultado en múltiples oportunidades respecto a si había tomado como influencia series como "Los Soprano".

Lo cierto, como reconoció el irlandés, es que "todavía no he visto 'Los Soprano', que espero ver algún día. Esa y 'Breaking Bad' son las dos series que todavía tengo pendientes y estoy deseando verlas. Pero sé que muchas de las películas de gánsteres que he visto están presentes en 'El Pingüino', ¿sabes? 'Buenos Muchachos,Los intocables' y todas ellas. Así que todo eso influye".

"No es que viera un montón de cine noir antes de rodar la primera temporada (de 'Sugar'). Algunas películas las volvía a ver y otras las veía por primera vez. Así que me dejé llevar por esa energía, que es precisamente lo que habría hecho 'Sugar'. A él le encantaban todas esas películas. Es un viaje lleno de descubrimientos y, en ese sentido, resulta divertido", sinceró Farrell.

La segunda temporada de "Sugar" se estrena este viernes 19 de junio en el streaming Apple TV.