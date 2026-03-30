"Grey's Anatomy" fue renovada para su temporada 23 y dice adiós a dos importantes personajes

El drama médico en horario estelar de mayor duración en la historia televisiva extiende aún más su récord, confirmándose la renovación de "Grey's Anatomy" para su temporada 23 por parte de la cadena ABC.

Con 463 episodios emitidos hasta el cierre de esta nota, la serie creada por Shonda Rhimes aseguró la continuidad de la ficción que tiene lugar en el Seattle Grace Hospital, pero perdió a dos importantes integrantes de su elenco.

Kevin McKidd y Kim Raver, que dan vida a "Owen Hunt" y "Teddy Altman", respectivamente, no volverán en la nueva temporada.

"Kevin y Kim aportan un talento extraordinario, matices y emoción a sus roles como 'Owen' y 'Teddy'. Sus contribuciones dejan una huella imborrable en 'Grey's Anatomy', tanto delante como detrás de las cámaras. Estaré eternamente agradecida por haber tenido la oportunidad de trabajar con ambos y verlos brillar. Si bien todos extrañaremos verlos cada día en los pasillos del Grey Sloan Memorial, estoy emocionada por ver hacia dónde llevan los caminos de Kim y Kevin en el futuro", expresó Rhimes en su adiós a ambos actores.

La despedida de sus personajes tendrá lugar en el final de la temporada 22, que se emitirá el próximo 7 de mayo.

Sí se espera el regreso de actores veteranos del elenco, como Chandra Wilson ("Bailey"), James Pickens Jr. ("Richard"), Camilla Luddington ("Jo"), Caterina Scorsone ("Amelia") y Chris Carmack ("Link"), pues tienen otro año más asegurado en sus contratos.

Eso sí, el próximo ciclo vendrá acompañado de una reducción del presupuesto, lo cual se traducirá en una disminución de la cantidad de episodios, que en las últimas temporadas era de 18 capítulos por ciclo.