La temporada 3 de "House of the Dragon" abraza el fuego del caos

La tercera temporada de "House of the Dragon" ("La Casa del Dragón") ha comenzado en HBO y el streaming HBO Max, desatando en su primer episodio una de las más grandes batallas del universo televisivo de "Game of Thrones".

Cooperativa ya tuvo acceso a los primeros cuatro episodios del tercer ciclo, llevando a la Danza de Dragones, la guerra civil de la Casa Targaryen que consume a todo Poniente (Westeros), a un momento decisivo.

El choque entre el Consejo Negro -o "los negros"-, que apoya a la reina "Rhaenyra Targaryen" (Emma D'Arcy), y el Consejo Verde -o "los verdes"-, alineado con la reina "Alicent Hightower" (Olivia Cooke) y el príncipe regente y protector del reino "Aemond" (Ewan Mitchell), ha causado pérdidas en ambos bandos y costos enormes para los Siete Reinos, al punto de que muchos ya están olvidando qué fue lo que inició la guerra.

Tras una propuesta de "Alicent" que parece demasiado buena para ser verdad, "Rhaenyra" se propone recuperar King's Landing junto a sus dragones, sin saber que hay movimientos en las sombras que van más allá de los bandos en conflicto.

Matt Smith vuelve al campo de batalla en el tercer ciclo. (Foto: HBO Max)

Este retorno, en sus primeros cuatro episodios, es el verdadero fuego del caos, donde la guerra vuelve a ser un absurdo que trae sacrificios y derrotas, donde siempre los más impactados son los niños y quienes se ven involucrados a la fuerza en una batalla que nada tiene que ver con ellos. La guerra nunca ha sido justa y una civil, con una familia destruyéndose por el poder, es aún más indigna.

Al iniciar el nuevo ciclo, se cumple la promesa del gran enfrentamiento que se veía venir en la temporada pasada, con la Batalla del Gaznate entre lo más espectacular, brutal y devastador que haya entregado este universo televisivo a la fecha, dejando la vara demasiado alta para los episodios restantes. Aunque pareciera tantear lo contrario, la guerra civil está lejos de terminar y lo que vendrá será aún más trágico, porque nadie está a salvo.

Las intrigas vuelven al centro de la trama y la historia evita irse por ramas que distraigan de lo focal, pero, como en toda guerra, el caos es inevitable en la narrativa cuando están ocurriendo decenas de sucesos importantes al mismo tiempo.

Una relativa pausa entregada por el tercer episodio es bienvenida tras la sucesión de demoledores eventos, volviendo al peso de la corona que aplasta a quien la lleve, más aún si su portador no sabe cuál es su verdadera identidad, más allá de la que le impusieron otros.

La Serpiente Marina adquiere enorme importancia en la Batalla del Gaznate. (Foto: HBO Max)

Emma D'Arcy vuelve a ser el fuego que arrasa con la pantalla cuando sale en escena, especialmente al enfrentarse nuevamente a la tragedia y a decisiones que obligan a su personaje a hacer cosas terribles por su legitimidad. Cuando las ratas -reales como metafóricas- se acumulen, el reino dejará ver lo putrefacto que está bajo la grandeza.

Todo el elenco vuelve a hacer eco del talento internacional que reúne. Desde los centrales como Matt Smith a Olivia Cooke a secundarios que adquieren gran relevancia, como el inestable y conspirador "Ormund Hightower" de James Norton, tantos nombres impiden que todos tengan el momento de brillar, más si su aparición no es superior a la de unos pocos minutos.

Aunque se toma múltiples libertades con respecto a la crónica que inspira la serie, "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin, la narración trata de abarcar tanto que termina dejando de lado elementos clave de la trama en favor del avance de la historia, así como el tener un exceso de rostros y nombres pululando en Poniente durante este conflicto.

La tercera temporada de "La Casa del Dragón" abraza el fuego del caos para bien y para mal, entrando en tierra derecha hacia su inevitable conclusión que, como toda guerra civil, traerá más perdición que triunfo cuando el poder de los dragones es el de destruir, no crear.

El primer episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" ya está disponible en HBO Max, con capítulos de estreno cada domingo a las 21:00 horas en el streaming.