Muere el actor Nicholas Brendon, Xander de "Buffy la cazavampiros"

El actor Nicholas Brendon, conocido por su papel en "Buffy la cazavampiros", murió este viernes a los 54 años.

De acuerdo a Variety, la familia del intérprete señaló que este falleció mientras dormía y que se apuntan a "causas naturales".

"Era apasionado, sensible y tenía un impulso inagotable por crea. Quienes realmente lo conocían entendían que su arte era una de las expresiones más puras de quién era", escribieron sus cercanos en un comunicado.

Pese a que la mayoría del público lo conocía por los personajes que interpretó a lo largo de su carrera, en los últimos años "encontró su pasión en la pintura y el arte" y le encantaba "compartir su talento con su familia, amigos y seguidores".

Asimismo, el artista tuvo problemas relacionados con el abuso de sustancias y la salud mental, y fue arrestado en varias ocasiones por delitos como vandalismo, resistencia a la autoridad y agresión.

"Aunque no es ningún secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba siguiendo medicación y tratamiento para gestionar su diagnóstico y se mostraba optimista sobre el futuro en el momento de su fallecimiento", añaden.

El intérprete alcanzó la fama internacional por su participación en las siete temporadas de "Buffy the Vampire Slayer", donde dio vida a Xander Harris, el mejor amigo de la protagonista. También participó en otras producciones televisivas como "Criminal Minds", en la que interpretó a Kevin Lynch.