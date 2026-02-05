Skar Labra tras ganar "Fiebre de Baile": "Vasco fue el peor y el mejor"

Skar Labra fue la gran ganadora de la primera temporada de "Fiebre de Baile", programa que cerró con un multitudinario espectáculo en el Movistar Arena.

Luego de conseguir el primer lugar, un premio de $20 millones y un viaje internacional, la ex "Gran Hermano" habló con Cooperativa para comentar su desempeño en el espacio.

"No tengo palabras para explicar lo impresionante, lo increíble que ha sido esta experiencia. Ha sido maravillosa para mi porque me he conocido en muchos aspectos. He estado demasiado mal, pero también he estado demasiado feliz", aseguró.

Sobre la parte negativa de la experiencia, Labra indicó que se queda con "las rabias, el estrés, la ansiedad por la que tuve que pasar". "Soy una persona disciplinada, pero al mismo tiempo que se estresa muchísimo, muy rápido. Entonces hubo momentos en que lo pasé muy mal, fue muy intenso todo", agregó.

En ese sentido mencionó a Vasco Moulian, el polémico jurado con quien tuvo más de un cruce. "El peor y el mejor fue Vasco, porque él es muy de extremo a extremo", comentó "Merenguito".

"En ese sentido nos parecemos, pero siento que igual obviamente algunas veces se pasó... se pasó mucho. Pero siento que a mí también me ayudaron esas cosas como para yo conocerme", concluyó la ganadora de "Fiebre de Baile".