Gira Teletón 2026: dónde ver gratis a Alanys Lagos y Noche de Brujas
La caravana solidaria tendrá shows gratuitos en el norte y el sur de Chile durante octubre, con Noche de Brujas, Gino Mella, Pailita y Santaferia entre los nombres confirmados.
La caravana solidaria tendrá shows gratuitos en el norte y el sur de Chile durante octubre, con Noche de Brujas, Gino Mella, Pailita y Santaferia entre los nombres confirmados.
Con la mirada puesta en el 6 y 7 de noviembre, fechas de la Teletón 2026, la fundación reveló las fechas de la gira que recorrerá Chile para encender el ambiente solidario.
Serán 11 espectáculos gratuitos divididos en dos etapas: la primera, entre el 13 y el 18 de octubre por el norte, y la segunda, entre el 27 y el 31 de octubre por el sur.
Todos los shows partirán a las 18:00 horas, estarán abiertas a todo público y no requieren inscripción. Cada jornada comenzará con un bloque pensado para niñas y niños, que en todas las ciudades incluirá un tributo a Guerreras del K-Pop con los éxitos de la película animada de Netflix, además de Cachureos en Calama y Talca, y Pulentos desde Los Ángeles hasta Puerto Montt.
Como viene ocurriendo desde 2024, el itinerario vuelve a sumar ciudades que antes quedaban fuera del circuito principal. Esta vez es el turno de Vallenar, Los Ángeles, Villarrica y Osorno.
Alanys Lagos es la única artista que se subirá al escenario en las 11 fechas. Koke Núñez y Amigo de Artistas estarán toda la etapa norte, mientras que Ignacio Ormazábal y Zúmbale Primo harán lo mismo en el sur.
Junto a Alanys, ambos serán los encargados de poner la cumbia ranchera en la etapa sur. El resto de los artistas se repartirá así:
Etapa norte
Etapa sur
Además de los shows nocturnos, la caravana hará siete detenciones para reconocer el aporte que cada año hacen distintas comunidades a la campaña. En el norte, los artistas pasarán cerca del mediodía por el Anfiteatro Costanera de Mejillones (viernes 16) y la Plaza Carlos Condell de Caldera (sábado 17).
En el sur, el primer alto será al mediodía del martes 27 en la Plaza de los Héroes de Rancagua. Le seguirán la Plaza Parque Ñipas, en Ránquil (miércoles 28); el frontis del Centro Cultural de Perquenco (jueves 29); la Plaza de la Concordia, en La Unión (viernes 30), y el estadio comunal de Frutillar (sábado 31).