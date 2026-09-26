Gira Teletón 2026: dónde ver gratis a Alanys Lagos y Noche de Brujas

Con la mirada puesta en el 6 y 7 de noviembre, fechas de la Teletón 2026, la fundación reveló las fechas de la gira que recorrerá Chile para encender el ambiente solidario.

Serán 11 espectáculos gratuitos divididos en dos etapas: la primera, entre el 13 y el 18 de octubre por el norte, y la segunda, entre el 27 y el 31 de octubre por el sur.

Todos los shows partirán a las 18:00 horas, estarán abiertas a todo público y no requieren inscripción. Cada jornada comenzará con un bloque pensado para niñas y niños, que en todas las ciudades incluirá un tributo a Guerreras del K-Pop con los éxitos de la película animada de Netflix, además de Cachureos en Calama y Talca, y Pulentos desde Los Ángeles hasta Puerto Montt.

Como viene ocurriendo desde 2024, el itinerario vuelve a sumar ciudades que antes quedaban fuera del circuito principal. Esta vez es el turno de Vallenar, Los Ángeles, Villarrica y Osorno.

Quiénes cantan y dónde

Alanys Lagos es la única artista que se subirá al escenario en las 11 fechas. Koke Núñez y Amigo de Artistas estarán toda la etapa norte, mientras que Ignacio Ormazábal y Zúmbale Primo harán lo mismo en el sur.

Junto a Alanys, ambos serán los encargados de poner la cumbia ranchera en la etapa sur. El resto de los artistas se repartirá así:

Gino Mella: Antofagasta, Vallenar, La Serena, Villarrica, Osorno y Puerto Montt.

Antofagasta, Vallenar, La Serena, Villarrica, Osorno y Puerto Montt. SINAKA (intérprete del himno 2026): Arica, Iquique, Calama, Talca y Los Ángeles.

(intérprete del himno 2026): Arica, Iquique, Calama, Talca y Los Ángeles. Noche de Brujas: Iquique, Calama, Los Ángeles y Villarrica.

Iquique, Calama, Los Ángeles y Villarrica. Lucky Brown: Calama, Antofagasta, Vallenar y La Serena.

Calama, Antofagasta, Vallenar y La Serena. Toly Fu: Arica, Iquique, Osorno y Puerto Montt.

Arica, Iquique, Osorno y Puerto Montt. Benja Valencia: Talca, Los Ángeles y Villarrica.

Talca, Los Ángeles y Villarrica. Pailita: Iquique y La Serena.

Iquique y La Serena. Santaferia: Arica y Vallenar.

Arica y Vallenar. Q_Are: Arica e Iquique.

Fechas y puntos de encuentro

Etapa norte

Arica , martes 13 de octubre: avenida San Martín, entre Condell y 18 de Septiembre.

, martes 13 de octubre: avenida San Martín, entre Condell y 18 de Septiembre. Iquique , miércoles 14 de octubre: Parque Playa Brava.

, miércoles 14 de octubre: Parque Playa Brava. Calama , jueves 15 de octubre: ex Finca San Juan.

, jueves 15 de octubre: ex Finca San Juan. Antofagasta , viernes 16 de octubre: estacionamiento del Estadio Calvo y Bascuñán.

, viernes 16 de octubre: estacionamiento del Estadio Calvo y Bascuñán. Vallenar , sábado 17 de octubre: cancha del Estadio Municipal.

, sábado 17 de octubre: cancha del Estadio Municipal. La Serena, domingo 18 de octubre: Plaza de Armas, por calle Arturo Prat esquina Manuel Antonio Matta.

Etapa sur

Talca , martes 27 de octubre: avenida Costanera esquina 7 Oriente.

, martes 27 de octubre: avenida Costanera esquina 7 Oriente. Los Ángeles , miércoles 28 de octubre: estacionamiento del Polideportivo Los Ángeles.

, miércoles 28 de octubre: estacionamiento del Polideportivo Los Ángeles. Villarrica , jueves 29 de octubre: avenida Costanera esquina Colo Colo.

, jueves 29 de octubre: avenida Costanera esquina Colo Colo. Osorno , viernes 30 de octubre: Parque Chuyaca.

, viernes 30 de octubre: Parque Chuyaca. Puerto Montt, sábado 31 de octubre: inicio de la Carretera Austral.

Paradas en el camino

Además de los shows nocturnos, la caravana hará siete detenciones para reconocer el aporte que cada año hacen distintas comunidades a la campaña. En el norte, los artistas pasarán cerca del mediodía por el Anfiteatro Costanera de Mejillones (viernes 16) y la Plaza Carlos Condell de Caldera (sábado 17).

En el sur, el primer alto será al mediodía del martes 27 en la Plaza de los Héroes de Rancagua. Le seguirán la Plaza Parque Ñipas, en Ránquil (miércoles 28); el frontis del Centro Cultural de Perquenco (jueves 29); la Plaza de la Concordia, en La Unión (viernes 30), y el estadio comunal de Frutillar (sábado 31).