"Terminamos en el suelo": Notero de "Tu Día" sufrió brutal ataque en pleno despacho

La mañana de este martes, un equipo del matinal "Tu Día" sufrió un violento ataque en San Bernardo mientras cubrían la toma de unos rucos cerca de un colegio.

Mientras el reportero Rodrigo Pérez despachaba en vivo, un sujeto comenzó a acercarse y lanzarle piedras.

"¡Cuidado Rodrigo! Más vale salir de ahí", dijo José Luis Repenning desde el estudio. "¡Rodrigo, sal de ahí! No te preocupes del relato", insistió Priscilla Vargas.

Pese a esto, mientras estaban retirándose del lugar, el hombre terminó abalanzándose sobre el periodista, forcejeando un rato y cayendo al suelo. Asimismo, el programa sacó del aire la transmisión.

El tenso momento en "Tu Día"

Minutos después, el comunicador apareció nuevamente en pantalla para explicar lo sucedido y tranquilizar a los presentes en el estudio.

"Fue difícil la situación, la verdad. De hecho, tuvimos que enfrentar al sujeto, terminamos todos en el suelo. Afortunadamente, estamos todos bien", indicó.

Bajo esta línea, Pérez aseguró que "estamos todos bien, pero tú te das cuenta de la violencia de estos sujetos y a la derecha hay un colegio de niños pequeños. Tuvimos que reducir al sujeto, estaba tirando piedras de gran tamaño".