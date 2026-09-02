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Tópicos: Magazine | Televisión

Tita Ureta se despidió de Mega y adelanta nuevos desafíos: "Estoy profundamente feliz"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La periodista trabajó durante tres años en el canal de Vicuña Mackenna.

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La periodista Tita Ureta anunció su salida de Mega con un emotivo posteo en el que agradeció los tres años de trabajo en el canal.

"Hoy cierro un ciclo de tres años que guardaré para siempre en mi corazón: programas, viajes, festivales de Viña y tantos momentos inolvidables que hoy forman parte de mi historia", señaló en sus redes sociales.

Durante su estadía en Mega condujo programas como "La ruta del agua" y "La hora de jugar", pero además ofició como reemplzao en el matinal "Mucho Gusto" y participó activamente en el Festival de Viña del Mar.

Sobre su futuro televisivo Ureta se limitó a decir que "termina un capítulo muy importante de mi vida y comienza otro que me tiene profundamente feliz e ilusionada".

De acuerdo a diversos reportes apuntan a que Tita Ureta llegará a Canal 13.

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