Tras 14 años en CHV: Director de "Contigo en la mañana" parte a Canal 13

Tras 14 años en Chilevisión, Felipe Cisternas, director de "Contigo en la mañana", dejó la estación para asumir un nuevo desafío profesional en Canal 13.

Hacia el final del matinal, sus compañeros Andrea Arístegui, Roberto Cox y Eduardo de la Iglesia le dedicaron emotivas palabras al audiovisual, destacando tanto su trabajo como el vínculo que construyó con el equipo.

"Es una muestra pequeña de todo el cariño que te tenemos como equipo, por lo que has hecho profesionalmente, pero principalmente desde lo humano, lo mucho que te vamos a extrañar", expresó Arístegui.

Tras la despedida, Cisternas también se dirigió a sus compañeros: "Muchas gracias porque desde que llegué acá todos fueron muy respetuosos con mi trabajo y siempre estuvieron muy abiertos a que yo pudiera colaborar y aportar", señaló.

En esa línea, el profesional -que inici+ como director ayudante en el espacio matutino- destacó la importancia de las relaciones laborales en televisión y afirmó que "el respeto y las confianzas mandan en todo ámbito, por sobre todo en la TV, que es un trabajo difícil, como todos sabemos".

Aunque durante su despedida no se reveló su próximo destino, se conoció que Cisternas se incorporará a Canal 13 para asumir el mismo rol en el regreso de "Alfombra Roja", programa que debutará este lunes.