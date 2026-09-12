Caída de la publicidad impacta ingresos de TVN pese a reducción de costos

Televisión Nacional de Chile informó sus resultados financieros del primer semestre de 2026, reconociendo que la caída de la publicidad impactó negativamente en sus ingresos pese a la profunda reducción de costos que han llevado a cabo.

Reconociendo que se está viviendo "un escenario complejo para la industria de los medios de comunicación", la señal estatal señaló que, al cierre de junio, registraron pérdidas de 7.926 millones de pesos, manteniéndose en niveles similares a los registrados en igual período de 2025.

Aunque los ingresos totales ascendieron a 22.291 millones de pesos, representando una disminución de 8 por ciento respecto del primer semestre del año anterior, el mayor impacto negativo estuvo en el desplome de los ingresos por publicidad en televisión abierta: una caída de 10,6 por ciento, "reflejando las condiciones que enfrenta actualmente el mercado audiovisual", señaló el canal.

Respecto a la reducción de costos de venta y los gastos de administración, estos disminuyeron en 1.339 millones de pesos, gracias a "menores costos de exhibición, ajustes en los gastos operacionales y una gestión orientada al uso más eficiente de los recursos".

La compañía aún enfrenta importantes desafíos financieros asociados a su nivel de endeudamiento y al vencimiento, en abril de 2027, del crédito con aval del Estado contratado en 2020; por lo cual continúan con la enajenación de sus inmuebles regionales -como la venta del Centro Regional de Punta Arenas- y el desarrollo de iniciativas de modernización y transformación del negocio.