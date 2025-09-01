Carola Urrejola regresa a TVN: Conducirá noticiero central con Iván Núñez
La periodista trabajó en el canal estatal hace 20 años.
La periodista Carola Urrejola fue confirmada como la nueva integrante del área de prensa de Televisión Nacional.
La comunicadora, que trabajó en el canal entre 2003 y 2005, retorna "muy contenta" y asegura que "es volver como a mi casa".
"Asumo este desafío con entusiasmo y con el compromiso de aportar desde el periodismo al debate informado y plural que necesita nuestro país. TVN cumple un rol público insustituible en la construcción de una conversación que refleje a toda la ciudadanía", expresó la ex Canal 13.
Urrejola llegará a TVN para hacer dupla con Iván Núñez en la conducción de la edición central de "24 Horas", tras la salida de Constanza Santa María.