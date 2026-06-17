"Se cocinó a fuego lento": María Luisa Godoy en su llegada a "MasterChef"

María Luisa Godoy reconoció a Cooperativa estar "muy agradecida" por ser la conductora de "MasterChef Chile", el exitoso programa de cocina que volverá por las pantallas de TVN en horario estelar y sin famosos, destacando el encabezar un proyecto que "se cocinó a fuego lento".

Inicialmente, la señal estatal había anunciado la producción para el 2025, pero la crisis financiera del canal público obligó a suspender los planes y dejar todo en stand-by hasta este año.

"Todas las cosas tienen sus etapas y es un proyecto tan grande que hay muchas cosas que implican poder hacer 'MasterChef' y creo que está saliendo cuando tiene que salir", destacó la comunicadora.

Luego de ser anunciada como la conductora del exitoso formato, Godoy reflexionó que "tenían que pasar muchas cosas para que se diera un proyecto como este", dando cuenta de que se trata de "una gran apuesta, es el programa de cocina más importante del mundo. No es rápido de hacer, son muchas cosas las que implican poder sacar un proyecto adelante como este, hubo mucho trabajo de meses para que finalmente pudiera ver la luz".

"Por lo mismo", recalcó, "es un proyecto que se cocinó a fuego lento".

Tanto así que Godoy estuvo considerada como la conductora del programa desde un primer momento y, pese a que pasó mucho tiempo desde los planes iniciales, nunca se puso en duda su participación.

"Estoy muy agradecida que me consideren desde el inicio, porque, para mí, es un honor poder hacer un proyecto como este, sobre todo que tiene tanto que ver con la línea editorial del canal público: porque son personas desconocidas, porque tienen quizás la oportunidad de su vida, porque pueden cumplir un sueño, que muchas veces personas que tienen una pequeña pyme o un localcito o que son aficionados, que soñaban con crecer en la cocina".

Para la conductora, el valor de "MasterChef" es que los participantes "van a tener la oportunidad de ir creciendo para ir perfeccionándose y, quizás, para hacerse un gran nombre", lo cual "sigue mucho la línea de lo que estaba trabajando TVN, por ejemplo, con 'Mi nombre es', que eran cantantes desconocidos, muchos cantaban en la calle, algunos hacían Uber y los hemos visto, con mucho orgullo y alegría, haciendo incluso giras internacionales".

La competencia culinaria aún no tiene fecha de estreno en TVN, mientras sigue en marcha el casting digital para buscar a los cocineros amateurs que participarán del programa.