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Tópicos: Magazine | Televisión

Una bailarina de "Fiebre de Baile" y dos exchicos reality: los nuevos confirmados para "Fiebre de Canto"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El nuevo programa de Chilevisión confirmó la participación de Alessia Traverso, Geraldine Muñiz y José Pablo "Jota" Saavedra.

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El programa "Fiebre de Canto" de Chilevisión anunció a tres nuevos participantes. 

Se trata de Alessia Traverso, ex "Gran Hermano" y "The Voice" quien, tras salir del reality, ha incursionado en la música con temas como "007" y "Disclaimer". 

En tanto, la segunda confirmada es la bailarina Geraldine Muñoz, exparticipante de "Rojo" y parte del staff de "Fiebre de Baile", dejará la pista de baile para demostrar que su talento es integral. 

Además, José Pablo "Jota" Saavedra, deportista que ingresó el año pasado a "Mundos Opuestos" y sobrino de Fran García-Huidobro, se integrará para dar a conocer sus dotes en el canto. 

El nuevo estelar, que lleva ocho confirmados -donde destacan Eva Gómez, Nel Mauri, Etienne Bobenrieth y otras figuras de la televisión y el espectáculo-, contará con Diana Bolocco en la conducción. 

En tanto, el espacio que sucederá a "Fiebre de Baile" tendrá a Verónica Villarroel, Emilia Dides, Luis Jara y Vasco Moulian en el panel del jurado. 

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