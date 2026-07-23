Una bailarina de "Fiebre de Baile" y dos exchicos reality: los nuevos confirmados para "Fiebre de Canto"

El programa "Fiebre de Canto" de Chilevisión anunció a tres nuevos participantes.

Se trata de Alessia Traverso, ex "Gran Hermano" y "The Voice" quien, tras salir del reality, ha incursionado en la música con temas como "007" y "Disclaimer".

En tanto, la segunda confirmada es la bailarina Geraldine Muñoz, exparticipante de "Rojo" y parte del staff de "Fiebre de Baile", dejará la pista de baile para demostrar que su talento es integral.

Además, José Pablo "Jota" Saavedra, deportista que ingresó el año pasado a "Mundos Opuestos" y sobrino de Fran García-Huidobro, se integrará para dar a conocer sus dotes en el canto.

El nuevo estelar, que lleva ocho confirmados -donde destacan Eva Gómez, Nel Mauri, Etienne Bobenrieth y otras figuras de la televisión y el espectáculo-, contará con Diana Bolocco en la conducción.

En tanto, el espacio que sucederá a "Fiebre de Baile" tendrá a Verónica Villarroel, Emilia Dides, Luis Jara y Vasco Moulian en el panel del jurado.