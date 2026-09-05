No alcanzó el metal: Ignacia Fernández no avanzó en el Miss Mundo

Aunque había llamado la atención de la prensa por su veta artística, como cantante de una banda de metal, la chilena Ignacia Fernández no logró avanzar en el concurso de belleza Miss Mundo, y no superó el corte de las top 40.

Tras lucir en la víspera como "Carmela" -de "La pérgola de las flores"- en la etapa Bailes del Mundo, la joven de 27 años quedó en el camino del concurso que se realiza en Vietnam.

"Estoy profundamente emocionada y agradecida por todo lo vivido durante este camino. Gracias a mis compañeras por cada momento compartido, a la organización por hacer posible esta experiencia, a Vietnam por recibirme con tanto cariño y, por sobre todo, a mi Chile querido", reaccionó Fernández a través de redes sociales.

La vocalista de la banda Decessus agregó: "Gracias por acompañarme en cada paso, por cada mensaje, por el cariño y por no dejarme sola en ningún momento. Sentir a mi país detrás de mí ha sido, sin duda, una de las partes más lindas de este viaje".

El concurso Miss Mundo 2026 coronó como ganadora a Joheirry Mola, de República Dominicana, siendo la segunda mujer del país centroamericano en lograr el título, tras Mariasela Álvarez, en 1982.