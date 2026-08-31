Chef chileno lanza libro sobre su vida cocinando en yates de lujo

Un particular libro sobre cocina, pero también olas, lanzó el chef chileno Daniel Contreras, quien plasmó en papel su experiencia de 15 años cocinando para millonarios a bordo de sus yates de lujo.

"Cocinando entre Olas: relatos y recetas de un chef en altamar" repasa recetas, pero también historias que Contreras ha vivido en el Mediterráneo, el mar Rojo o el Pacífico mexicano, como una cena amenizada por Manuel Mijares y Alex Syntek o la presión de cocinar para un ejecutivo hindú que sólo come vegetales.

Nacido en Conchalí, el profesional partió su carrera en el Hotel Grand Hyatt, tuvo una práctica en Tijuana y luego se quedó en un restaurante en La Paz, Baja California Sur. Pero en 2009 todo cambió, pues se embarcó por primera vez en el yate Tully, para atender a una de las familias más poderosas de México.

"Ahí aprendí a trabajar con precisión, creatividad y bajo presión, en un entorno que exigía excelencia en cada detalle", explica el cocinero, que nunca más se "desembarcó".