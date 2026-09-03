Día del Vino, entre rescate de cepas y catas

Cada 4 de septiembre Chile celebra el Día Nacional del Vino, en conmemoración de la carta que -el 4 de septiembre de 1545- Pedro de Valdivia escribió al rey Carlos V de España, pidiendo que le enviaran "vides y vinos para evangelizar".

En este marco, destaca la revalorización de la tradicional Cepa País, una variedad histórica que hoy busca dejar atrás su asociación exclusiva con la chicha para consolidar una variada oferta de vinos de alta gama.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), esta parra centenaria destaca por su alta resistencia a la sequía y al calor en el secano. El trabajo junto a pequeños viñateros ha permitido diversificar su producción hacia el histórico vino asoleado, espumantes, versiones rosé, reservas e incluso opciones desalcoholizadas en regiones como Maule, Ñuble y O'Higgins.

A este rescate patrimonial se suma el fomento del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), servicio que apoya a más de 4.000 viñateros de la agricultura familiar en la modernización de bodegas y la apertura de mercados. Esta labor ha facilitado la exportación de etiquetas artesanales de cepas patrimoniales a destinos como Suecia y China, acumulando además más de 230 medallas en certámenes internacionales.

En paralelo a los avances en el campo, la efeméride se vive en las ciudades, como por ejemplo en pleno centro de Santiago, en el barrio La Bolsa, donde se realizan catas especializadas, muestra de gastronomía en vivo y participación de agrupaciones folclóricas.

La actividad se realiza entre 12:00 y 19:00 horas, con acceso gratuito y la participación de 20 viñas del Valle del Maipo y 10 emprendedores locales.